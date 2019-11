Ništa od Noletovog povratka na vrh ATP liste, Fedeks u polufinalu

Novak Đoković nije uspio da se plasira u polufinale završnog Masters turnira u Londonu, nakon što je poražen od direktnog konkurenta za plasman dalje Rodžera Federera.

Ovaj poraz automatski znači da je Đoković izgubio šansu da godinu završi na prvom mjestu ATP liste.

Federer je odlično krenuo u meč i već na samom startu pritisnuo Srbina te došao do brejk lopte, ali Đoković ipak uspijeva da osvoji gem. Međutim, Švajcarac potom veže tri gema, uz jedan brejk, i dolazi do prednosti od 3:2.

Ispostavilo se da je taj brejk bio dovoljan Federeru za osvajanje prvog seta, jer je sigurnom igrom na svom servisu došao do prednosti od 1:0.

Na početku drugog seta Federer opet pritišće najboljeg srpskog tenisera, ali Nole spašava dvije brejk lopte i stiže do 1:0. U četvrtom gemu Novak dolazi do brejk lopte, ali je ne koristi, te Švajcarski teniser uspijeva da izjednači na 2:2.

