Ništa od teniskog klasika Đokovića i Marija, Britanac se razbolio

Novak Đoković i Endi Mari ipak neće danas igrati meč trećeg kola turnira u Madridu jer je britanski teniser morao da odustane zbog bolesti, prenijeli su organizatori.

To znači da će Novak ići u četvrtinu finala bez borbe. Kako piše na "Twitter" nalogu madridskog Mastersa Mari zbog bolesti ne može da izađe na teren Manolo Santana pa će se najbolji teniser svijeta u četvrtfinalu sastati sa pobjednikom duela Robert Hurkač – Dušan Lajović.

Mari i Đoković nisu igrali jedan protiv drugoga od 2017. godine u Dohi kada je Nole slavio s 2:1.

Unfortunately, Andy Murray is unable to take to the Manolo Santana Stadium due to illness We wish you a speedy recovery, @andy_murray! Instead, Andrey Rublev and Daniel Evans will open the day's play on centre court. pic.twitter.com/0QdLyh7qhl