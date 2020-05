Njemački list: Đokovići izgleda imaju svoje ideje

Skoro koliko i pobjedama na turnirima i osvajanjem pehara, Novak Đoković je skretao na sebe pažnju svjetske javnosti i određenim stavovima sa kojima je izlazio na svom instagram nalogu. Ljude je najviše zaintrigirao tokom razgovora sa svojim prijateljem, Irancem Šervinom Džafarijahom, čije je riječi upijao i praktično mu dao priliku života, da se promoviše pred ogromnim brojem ljudi.

Njihovi dugi razgovori nisu prolazili nezapaženo, izazvali si oprečne komentare, pa su i mediji dublje počeli da se bave činjenicom da jedan od najuticajnijih sportista svijeta dopušta sebi da potpadne pod uticaj kvazinaučnika koji pritom, uz razgovor, reklamira svoje zdrave proizvode. Stranim novinarima nije promakao zaključak obojice kako "čovjek pozitivnim mislima može da promijeni strukturu molekula vode".

O Novaku, stavovima koje iznosi, ali i izjavama članova njegove porodice, oca i majke, pisao je i njemački "Zidojče Cajtung" u tekstu čiji je naslov "Đoković i alhemičar".

Njemački list se u uvodu osrvnuo na intervju koji je Novakova majka Dijana dala za srpske medije, pa su je citirali:

"Novak vjeruje u Boga, osjeća se izabranim", navodi njemački portal riječi majke najboljeg tenisera svijeta, uz konstataciju da je Đokovićima ipak trebala "zemaljska pomoć ne bi li se izvukli iz finansijskih problema u samom povoju Novakove karijere".

"Zidojče Cajtung" je citirao Dijaninu izjavu da je suprug Srđan pozajmljivao je novac dok je radio na Kopaoniku od sumnjivih ljudi. Znala je da su u pitanju zelenaši.

"Što su više osjećali koliko nam hitno treba novac, to su više podizali kamatu", rekla je Dijana.

Nijemci isto tako nisu zaboravili da pomenu njenu izjavu o Rodžeru Federeru da je "pomalo arogantan".

Ipak, najveći dio teksta o Novaku posvećen je njegovom trenutno najpoznatijem prijatelju Džafarijahu sa kojim je u stalnom kontaktu, za koga Nijemci kažu da je preuzeo ulogu koju je prije nekoliko godina imao Pepe Imaz.

"Sa Džafarijahom, Novak je otkrio neke nove, složenije stavove o životu", tvrdi autor teksta u "Zidojče Cajtungu", i dodaje na istu temu:

"Projekat samoovladavanja je ono što on naziva nizom razgovora koji prate stotine hiljada ljudi. Novak je razmijenio ideje i sa ekstremnim sportistom Vimom Hofom poznatim kao 'Ledeni čovek' o 'snazi misli'. Đoković je otkrio da vjeruje Hofovoj inspiraciji sa kojim deli stav da se ljudi 'zahvaljujući različitim tehnikama, mogu smiriti i usredsrediti'".

Još redova je ovaj njemački medij posvetio odnosu Novaka i Džafarijaha.

"Đoković je očigledno implementirao i učvrstio svoja razmišljanja u razgovorima sa Šervinom, koji ponekad suptilno, ponekad jasno reklamira svoje proizvode na bazi algi. Koliko su oni zaista delotvorni, to je veliko pitanje. On i sam kaže da američka Uprava za hranu i lijekove nije adekvatno procijenila, no to mu ne smeta da ih reklamira na sav glas".

Đoković i Iranac jedan drugog nazivaju "braćom po drugoj majci", Novak je širokom auditorijumu predstavio svoju srodnu dušu sa kojom je brzo uronio "u više sfere", navodi nemački portal.

"Mi smo energija koliko i hemija. Mi ljudi smo električna bića. Vidio sam ljude koji su energetskom transformacijom, snagom molitve i zahvalnosti transformisali vodu koja je veoma zagađena u vodu sa ljekovitim svojstvima", podsjeća autor teksta na najkontroverzniju Novakovu izjavu.

Upravo je ovim opisom pokrenuo lavinu kritika, navodi se dalje u tekstu, uz podsjećanje da je Novak nedugo poslije toga ublažio: "ne propovijedamo, nisam stručnjak, ali želim da mogu da odlučim šta je najbolje za moje tijelo".

Njemački list, za kraj, podsjeća da se Đoković našao na udaru stručnjaka i u Srbiji poslije izjave da se neće vakcinisati kako bi se zaštitio od korona virusa. Srpski epidemiolog Pedrag Kon odmah ga je kritikovao. Svjestan da je Novak pretjerao rekao je tada: "Sada je prekasno, on je izazvao pogrešne ideje."

"Izgleda da Đokovići imaju svoje", stoji u zaključku teksta, prenosi "Telegraf.rs".