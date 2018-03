Njemački teniser Tomi Has završio karijeru

Njemački teniser Tomi Has saopštio je danas na turniru u Indijan Velsu, u SAD, da je završio karijeru, dugu više od 20 godina.

Has (39) je odluku objavio posijle pobjede Švajcarca Rodžera Federera u četvrtfinalu turnira nad Čung Hjonom iz Južne Koreje. Has je od 2016. godine direktor turnira u Indijan Velsu.

"Smatram se srećnim što sam mogao da zarađujem za život igrajući profesionalni tenis više od dvije decenije. Sport mi je donio dragocijena prijateljstva i mogućnost da putujem svijetom i stvorim nevjerovatne uspomene", rekao je Has.

Has je počeo karijeru 1996. godine, a najbolji plasman u karijeri mu je drugo mjesto na ATP listi iz 2002. godine. Osvojio je 15 titula, od kojih posljednje dvije 2013. godine na turnirima u Minhenu i Beču.

Poslije toga imao je brojne povrede, a na teren se vratio 2017. godine, kada je pobijedio Federera u drugom kolu turnira u Štutgartu. On je poslije toga morao da se povuče sa turnira zbog povrede i od tada nije igrao zvanični meč.

Igrao je u tri polufinala Australijan opena (1999, 2002, 2007) i u polufinalu Vimbldona 2009. godine, a osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine.

"And, to the fans, thank you for cheering me on throughout my career.”@TommyHaas13 announces official retirement from professional tennis.



➡️ https://t.co/7xor6uLp8q #BNPPO18 pic.twitter.com/K9I9VP9EMy