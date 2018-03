Nole: Nije ni trebalo da budem ovde! Kao da je prvi put

Srpski teniser Novak Đoković je poslije poraza od Japanca Taro Danijela (7:6, 4:6, 6:1) istakao da nije ni imao velika očekivanja od turnira u Indijan Velsu jer je od operacije lakta prošlo tek pet-šest nedelja.

"Želeo bih da čestitam svom rivalu jer se borio i pokazao sjajan duh na terenu. Ja sam se osećao kao da igram prvi meč na ATP turu, veoma čudno... Potpuno sam izgubio ritam, sve, mučio sam se i sa zdravljem prethodnih nedelja. Zahvalan sam što sam bio na terenu tako brzo posle povrede, ali istovremeno se uopšte ne osećam dobro”, rekao je Đoković poslije poraza u drugoj rundi turnira koji je pet puta osvajao.

Đoković je potom nagovijestio da je možda i poranio sa povratkom na teren.

“Nedostaje mi takmičenje, ali moram da razgovaram sa timom i da smislimo strategiju kako ćemo dalje. Bog nam uvek zada neki izazov kada ga najmanje očekujemo. Uvek postoji nešto dobro u svemu, za sve postoji razlog”, kaže trenutno 13. teniser svijeta i dodaje:

“Nije ni trebalo da budem ovde, operisao sam se pre pet-šest nedelja, tako da nije bilo očekivanja ovde. Nisam uspeo da pronađem ritam, pogotovo na bekhendu koji mi je uvek bio čvrst kao stena. I to je deo nekarakterističnih okolnosti u kojima sam trenutno”.

Novak nije želio da odgovara na pitanja u vezi sa operacijom u Švajcarskoj.

“Pročitajte moje saopštenje, tamo sve piše," dodao je.

