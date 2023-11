Nole: Sramno, ovo mi se nije desilo za 20+ godina karijere

Đoković je pobijedio sa 6:4, 6:4 i izborio drugi poen, samim tim i plasman u polufinale za Srbiju, uprkos ne baš lijepom uvodu u meč.

"Ja još nisam uradio kompletnu doping kontrolu, treba da dam krv. Imao sam kraću raspravu sa ljudima iz antidoping agencije. Nisam verovao da su doneli takvu odluku, za 20 i više godina moje karijere mi se nikad nije desilo da sat i po pre meča treba da idem na doping kontrolu. Ja imam svoju rutinu, ne treba mi ta distrakcija, da mi uzimaju urin i krv, da razmišljam mogu li u tom trenutku da dam urin", kaže Novak.

Zatim je dodao:

"Nelogična situacija i odluka. Rekli su mi da je jedan od važnih razloga te odluke to što bi se kasno završilo, pa da nam daju više vremena za odmor, ali dan je pauze bio… Ljudi iz antidoping agencije ne bi da ostaju dokasno, to je bio drugi razlog".

Nastavio je Đoković u dahu:

"Podržavam da se testiram ja ili bilo ko – sto puta, nije problem, ali ne pred meč. Kad završim, dođite, testirajte, nisam video nikakav razlog ni logiku, ali to je što je – sad ću da vadim krv, ali nadam se da će da promene takve odluke. Sramno je to što su uradili. Interesantno je i da je WADA privatna kompanija, trebalo bi da se povede diskusija da li bi trebalo da u okviru teniskog ekosistema imamo svoju agenciju, a ne da se angažuje neko sa strane… Verovatno će se pogrešno protumačiti, ali ovo je nečuveno, postoje neke granice i razumevanje, a oni se ponašaju kao da ništa ne razumeju šta se ovde događa, da je sport u pitanju, nego samo ’hajde, šta ti je to, daš krv, piškiš’".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.