Nole ipak lovi kalendarski slem

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković će definitivno učestvovati na US openu i pokušati da osvoji kalendarski slem, odnosno četvrti grend slem trofej u 2021. godini.

Srpski teniser je diskvalifikacijom završio prethodno učešće na turniru u Njujorku, a sada je njegovo učešće bilo pod znakom pitanja poslije povreda i emotivnog pražnjenja na Olimpijskim igrama.

Ova godina je veoma naporna za Novaka, osvojio je tri grend slema i izjednačio se s Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, postao je teniser s najviše nedjelja na vrhu ATP liste, a sada je vrijeme i da se skine "blokada" US open. US open počinje 30. avgusta i traje do 12. septembra.