Nole ispunio san dječaku porijeklom iz BiH

Novak Đoković je na treningu u nedjelju pružio priliku jednom mališanu da se okuša u duelu protiv njega a šansu je dobio njegov imenjak Novak Jaćimović.

U pitanje je dječak koji ima 8,5 godina, živi u Pertu a njegov roditelji su iz Banjaluke. Mali Nole je ispočetka stidljivo prebacivao lopticu preko mreže, a u pomoć mu je čak priskočio i Đokovićev trener Andre Agaasi spustivši mrežu. "Meč" se malo zahuktao sa sve sve završilo izlaskom na mrežu malog Noleta i smečom za pobjednički poen protiv svog idola. Slavni teniser čestitao je rivalu na pobjedi, zagrlio ga i dao potpisan kačket. Osim pobjede protiv jednog od najboljih tenisera svijeta mladi Novak koji tek pravi prve teniske korake dobio je iskustvo koje će pamtiti cijelog života.

"Iz srca veliko hvala Novaku Đokoviću što je mom sinu ispunio san", napisala je na Twitteru majka malog Novak, Snežana Jaćimović.

That moment when you give 12-time Grand Slam winner @DjokerNole the runaround



What a moment for this little fella #AusOpen pic.twitter.com/lUi4f7873q