Nole počistio Puja sa terena za manje od sat i po

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ekspresnom pobjedom nad Francuzom Lukom Pujom plasirao se u finale prvog Gren slema sezone – Australijan opena.

Đoković je slavio sa 3:0 u setovima (6:0, 6:2 i 6:2).

Đoković je u prvom setu bio furiozan. Protivniku nije dao ni trun šanse da se odupre njegovom naletu. Tome u prilog najbolje svjedoči rezultat. Naime Srbin Francuzu nije prepustio ni jedan jedini gem, pa je set riješio u svoju korist za svega 24 minuta.

Na startu drugog seta Đoković je sigurno odservirao za vođstvo, da bi onda Puj konačno uspio da osvoji jedan gem i izjednači. Potom je Nole bio ponovo siguran na svom servisu, a onda oduzeo servis protivniku - prvi put u drugom setu i došao do 3:1. Bez problema je brejk potvrdio i nastavio da melje protivnika. U naredna dva gema teniseri su bili sigurni na svojim servisima, pa je pri rezultatu 5:2 Puj bio primoran da servira za ostanak u setu.

Međutim, najbolji teniser svijeta mu ne dozvoljava da se odbrani te dolazi do novog brejka i uduplava prednost u setovima.

Početak trećeg seta bio je kao i početak drugog. Nole je sigurno došao do 1:0, a Puj je odmah izjednačio na 1:1. Baš kao i u prethodnom setu, Srbin ekspresno dolazi do 2:1, a potom u četvrtom gemu pravi novi brejk, te ga u petom potvrđuje i povećava prednost na 4:1. U naredna dva gema i francuski i srpski teniser sigurno su servirali, pa je sada Puj morao da servira za ostanak u meču. Međutim, baš kao i u drugom setu, Novak mu to ne dozvoljava, pravi novi brejk i tako dolazi do pobjede i finala prvog Gren slema sezone.

Novak će se za rekordnu titulu na Australijan openu boriti protiv Španca Rafaela Nadala koji je juče lako izbacio Grka Stefanosa Cicipasa.