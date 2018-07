Nole preko Hačanova do četvrtfinala, slijedi Nišikori

Prvi reket Srbije Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona pobjedom od 3:0 nad Rusom Karenom Hačanovim.

Đoković je slavio sa 6:4, 6:2 i 6:2.

Novak je loše ušao u meč i odmah izgubio servis, ali je već u narednom gemu napravio ribrejk i izjednačio na 1:1. Potom je u šestom gemu oduzeo servis ruskom teniseru, međutim Hačanov odmah uzvraća i smanjuje na 4:3, a potom i izjednačuje. Ipak, Đoković vezuje naredna dva gema i dolazi do prednosti u setovima.

U drugom setu vidjeli smo mnogo bolju igru srpskog tenisera. Lako je došao do 3:0, a onda je u osmom gemu napravio novi brejk za 6:2 i tako duplirao prednost u setovima.

Na startu trećeg seta viđena je velika borba. Đoković je prvi došao do brejk prilike u šestom gemu, ali se Hačanov izvukao, a onda je ponovo dopustio Srbinu da dođe u priliku za brejk koju ovaj koristi i dolazi do 4:2. Tu se nije zaustavio i na narednom protivnikovom servisu došao do prve meč lopte, ali ju je Hačanov spasio. Đoković onda dolazi do druge, ali ni nju ne koristi, međutim treću je iskoristio i došao do pobjede.

Đoković će se u borbi za polufinale sastati s Japancem Keijem Nišikorijem, koji je ranije u toku dana savladao Ernesta Gulbisa sa 3:1.