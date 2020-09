Nole se nakon iznenadnog prekida konferencije za medije okreće Imeru

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković bio je iznenađen krajem konferencije za medije pred start Rolan Garosa, pošto mu je moderator saopštio da je završio obraćanje predstavnicima medija i to u trenuku kada je jedan novinar postavljao pitanja.

Pored ostalog Noleta su novinari pitali o problemima sa pandemijom virusa korona i kako se nosi sa stresom jer bi ukoliko bude pozitivan PCR testu, mogao bi da bude diskvalifikovan.

"Mislim da je to stres ako izaberete da to posmatrate kao stres. Ja sam izabrao da to ne bude slučaj", rekao je između ostalog Đoković i dodao:

"Lično osećam da nakon što su teniseri pozitivno testirani, treba da se testiraju još jednom za 24 sata, kako bi se ustanovilo da li su pozitivni ili negativn.

Uslijedilo je pitanje kako se osjećao 2016. kada je za sada jedini put osvojio Rolan Garos.

"Bio je to jedan od vrhunaca moje karijere, jedan od najboljih osećaja koje sam osetio na teniskom terenu i nadam se da će to biti još neke godine, videćemo šta će se desiti", rekao je Nole.

Zatim je uslijedilo pitanje novinara, odnosno pokušaj pitanja, koje je presječeno od strane moderatora, prenosi Telegraf.rs.

"Hvala vam momci, hvala Novače, završili ste", rekao je čovkek koji vodi konferencije za medije.

Na Đokovićevom licu se moglo vidjeti čuđenje zbog naglog prekida konferencije, a zatim se obratio novinaru.

"OK. Izvini čoveče, volim da pričam sa tobom ", rekao je Novak novinaru koji je ostao uskraćen za pitanje i odgovor.

Kako će izgledati ostale konferencije za medije ostaje da vidimo, a do tada se prvi teniser svijeta Novak Đoković priprema za prvi ovogodišnji meč u Parizu.

Prošlogodišnji polufinalista će sutra igrati protiv dvadesetdvogodišnjeg Šveđanina Mikaela Imera, 80. igrača sa ATP rang - liste. Biće to njihov prvi međusobni meč, a kladionica Mozzart na pobjedu Đokovića daje kvotu 1,01.

Tridesettrogodišnji Đoković je jedan od najboljih tenisera u istoriji i osvajač 17 grend slem titula. Sa druge strane njegov sutrašnji rival Imer nije otišao dalje od drugog kola na jednom od četiri najveća teniska turnira. Drugo kolo je igrao prošle godine na Rolan Garosu i ove godine na Australijen openu.

