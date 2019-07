Nole "zgazio" Amerikanca

Novak Đoković je u meču drugog kola Vimbldona došao do pobjede protiv Amerikanca Denisa Kudle.

U prvom međusobnom duelu dva tenisera razlika u klasi između prvog tenisera svijeta i 111. na ATP listi je bila evidentna!

Novak Đoković je na Centralnom terenu "Ol Ingland klaba" slavio sa 3:0 u setovima (6:3, 6:2, 6:2). Meč je trajao samo 93 minuta.

Najbolji svjetski teniser i branilac trofeja na Vimbldonu je poslije samo 15 minuta vodio 5:0, ali Kudl je potom osvojio prvi gem koji mu je izmamio veliki osmijeh licu.

Amerikanac je potom došao do "brejka" i osvojio gem na svoj servis. Ipak, Đoković je bio siguran na svom servisu i došao do prednosti u setovima. Svjetski broj jedan je u drugom setu duplirao vođstvo, dok je u trećem nakon brejka u prvom gemu stigao do rutinskog trijumfa.

A step closer to a fifth #Wimbledon title. Last year’s champion @DjokerNole is a comfortable second round winner over Denis Kudla pic.twitter.com/ddEPCSCgbn — Wimbledon (@Wimbledon) 3. srpnja 2019.

Novaka narednom kolu čeka meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem (22. na ATP listi) sa kojim se dosad jednom susreo, na ovogodišnjem Rolan Garosu, kada ga je rutinski savladao (6:4, 6:2, 6:2).