Noletov naredni rival u Melburnu zaradio više nego u čitavoj karijeri

Ruski teniser Aslan Karatsev definitivno je najveća senzacija ovogodišnjeg Australijan opena, a zahvaljujući prikazanoj igri ovaj 27-godišnjak je u Melburnu uspio zaraditi više novca nego u čitavoj karijeri.

Karatsev je prije dolaska u Australiju zaradio nešto manje od 620.000 američkih dolara od nagradnih fondova, a u Melburnu je uspio udvostručiti tu brojku i plasmanom u polufinale osigurao je minimalnu nagradu od 662.000 dolara samo s ovog turnira.

Ukoliko bi izborio plasman u finale, onda bi njegova zarada iznosila nešto više od 1,1 miliona dolara.

Ovaj Rus je prvi debitant na Gren slemu i tek peti kvalifikant u istoriji koji je uspio doći do polufinala, a ranije je imao samo 13 profesionalnih mečeva (ATP turniri, Gren slem i Dejvis Kup) te je ostvario tri pobjede, što opet puno govori koliko je njegov rezultat senzacionalan.

Prije pandemije korona virusa bio je 253. igrač svijeta, uoči Melburna 114. na ATP listi, a sada bi mogao ući među 50 najboljih igrača svijeta.

Aslan Karatsev će u polufinalu Australijan opena igrati protiv Novaka Đokovića koji je danas pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3:1 u setovima.

