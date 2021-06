Noletov sljedeći protivnik 'lud kao struja': 'Sahranio' sebe, prijetio uriniranjem

Novak Đoković će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv Pabla Kuevasa, koji je u nekoliko navrata privukao medijsku pažnju zbog svojih ispada.

Pablo Kuevas dolazi iz Urugvaja i nalazi se na 92. mjestu na ATP listi, međutim, cjelokupna teniska javnost već dobro poznaje ovog tenisera.

Na Australijen openu ove godine, svi teniseri su bili zatvoreni u karantin, a Pablo Kuevas je to iskoristio na svojevrstan način i napravio pravi šou.

Prvo je trenirao u sobi, postavio je dušek uz zid i trenirao je svoj bekhend udarac, nakon završenog treninga, svoj krevet je pretvorio u surf, dok je na podu iscrtao talase, te je na taj način surfovao po sobi.

Kao pripremu za početak turnira, napravio je od svoje sobe imitacju bolničke, povezao je sebe na bolnički aparat i rekao da se "priprema" za početak.

Na kraju, objavio je jednu Instagram priču u kojoj je "preminuo" i nalazi se na sopstvenoj sahrani, uz popularne "kovčeg igrače" koji dolaze iz Afrike.

Pored ovih ispada, Pablo Kuevas je na sebe privukao pažnju i sada već davne 2016. godine, kada se na Vimbldonu posvađao sa sudijom i prijetio da će urinirati na terenu!

Naime, sudija Aurelija Tourte nije dozvolila Kuevasu pauzu da ode do toaleta, pa je on zaprijetio da će urinirati ispod peškira u praznu kutiju od loptica, tada je dobio upozorenje zbog nesportskog ponašanja.

Ovo je prouzrokovalo bijes kod Urugvajca, pa je ispucao lopticu sa terena, te im je oduzet poen, pa ovaj dvojac nije htio da nastavi meč.

Ove sezone Pablo Kuevas je briljirao na ATP kupu, prijetio je da neće da izađe na teren, a kada je izašao imao je čudne pokrete na terenu.

Pored svih ovih stvari, Pablo Kuevas je u nekoliko navrata pokazao i da je izuzetan teniski majstor.

Pablo Cuevas got given a warning for a lack of effort, threatened to leave the court, was convinced to stay by Nikoloz Basilashvili, and then did some trolling. #ATPCup pic.twitter.com/AVsyF9xrSe