Norveški teniser iznenadio: Nadal je bolji, izvini Novače (VIDEO)

Norveški teniser Kasper Rud dao je prednost Rafaelu Nadalu u odnosu na Novaka Đokovića, bar kada je golf u pitanju.

Španac je, kao i Rud, veliki zaljubljenik u taj sport, a njih dvojica su čak i nekoliko puta igrali zajedno na Majorki.

Tada je Rud priznao da ga je Nadal, koji u domovini igra čak i na nekim golf turnirima pobijedio.

"Rafa, Rafa je bolji. Izvini Novače, ali... Pobeđivao si Rafu mnogo puta na (teniskom) terenu, ali ga ne bi pobedio i u golfu. Moraće da živi sa tim", rekao je Rud.

Đoković je nedavno nastupio na Rajder kupu, a Norvežanin je otkrio da je i on imao ponudu.

"Oni su me pitali da budem dio Ol-star meča u kom je Novak igrao i bilo mi je jako žao što sam morao da ih odbijem jer sam igrao u Pekingu. Bilo je zabavno vidjeti Novaka, njegov zamah je bolji nego što sam očekivao", dodao je Rud.

