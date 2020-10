Nova iznenađenja na Rolan Garosu: Eliminisani Zverev i Halepova

Mladi Italijan Janik Siner nadigrao je Aleksandra Zvereva sa 3:1 (6:3, 6:3, 4:6, 6:3), a Poljakinja Iga Švjontek ubjedljivo savladala Simonu Halep sa 6:1, 6:2 i priredili dva nova velika iznenađenja na Rolan Garosu.

Janik Siner, koji je 75. na listi tenisera, uspio je da nadigra trenutno sedmog igrača svijeta u osmini finala i plasira se među osam najboljih igrača na turniru, piše RTS.

Siner je samouvjereno ušao u meč i ubjedljivo dobio prva dva seta, Aleksandar Zverev je uspeo samo da se u trećem setu vrati u meč jer je u nastavku 19-godišnji Italijan opet preuzeo inicijativu i došao do velike pobjede na svom petom nastupu na Gren slem turnirima.

