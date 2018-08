Novak Đoković: Potajno se nadam No. 1

Nekada najbolji teniser svijeta Novak Đoković takmičenje na mastersu u Torontu počinje kao 10. igrač s ATP rang-liste, ali na Rodžers kupu kao i na narednim turnirima može samo da profitira jer ne brani poene.

Nole je drugi dio prošle sezone propustio zbog povrede, tako da svaki bod koji osvoji do kraja 2018. mnogo znači, a može da ih osvoji i 6.000 (ne računajući zavšni masters turnir, na kojem će nastupiti osam najboljih igrača). Trijumf u Torontu donosi 1.000 bodova, baš kao i pobjede na mastersima u Sinsinatiju, Šangaju i Parizu, dok šampion US opena dobija 2.000 bodova. To su turniri koji su trenutno u kalendaru sprskog tenisera, koji ima 3.355 bodova, a kakav će učinak imati do kraja godine ostaje da vidimo. Mogao bi čak i do prvog mjesta.

"Prvo mesto je uvek cilj. Da li do kraja sezone - ne znam, nisam siguran. Potajno se nadam da je to moguće. Naravno, ne zavisi sve od mene već i od drugih igrača. Činjenica da ne branim poene do kraja sezone je ohrabrujuća i olakšanje, rasterećenije mogu da uđem u nastavak sezone. US open je glavni cilj u narednih mesec i po dana. Toronto i Sinsinati su biti, ali sve je to priprema za ono što nas očekuje u Njujorku", rekao je Đoković za Sport klub.

Nole prvi meč u Torontu igra danas (ili u noći između utorka i srijede), kada će mu rival biti Hjeon Čung iz Južne Koreje (23. na ATP listi), kojeg je pobijedio u jednom u dva dosadašnja duela.

"Čung me pobedio ove godine na Australijen openu, izuzetno je dobar igrač. Ambicije su uvek velike, motovisan sam nakon niza pobeda na travi, ali trudim se da idem korak po korak", dodao je Đoković.

Drugog dana takmičenja u Kanadi na teren će i najbolji bh. teniser Damir Džumhur, koji će igrati sa Grkom Stefanosom Cicipasom (27. na ATP listi). Oni su se jednom sastali i to 2017. na turniru u Istanbulu, gdje je Džumhur pobijedio rezultatom 6:4, 7:5. Prvo kolo preskače prvi teniser svijeta Španac Rafael Nadal, šampion iz 2013. godine, kao i prošlogodišnji pobjednik i ovogodišnji drugi nosilac Nijemac Aleksander Zverev.

Kada je riječ o ATP rang-listi, Nadal je prvi sa 9.310 bodova. Slijede Švajcarac Rodžer Federer (7.080), Zverev (5.665) i Argentinac Huan Martin del Potro (5.455). Bugarin Grigor Dimitrov je napredovao za jednu poziciju i sada je peti teniser svijeta (4.610), dok je sa petog na šesto mjesto pao Južnoafrikanac Kevin Anderson (4.355) i to je jedina promjena u top 10.

Džumhur je u odnosu na prethodnu listu zadržao 24. mjesto (1.665 bodova), a od bh. tenisera na listi su i Mirza Bašić (84. mjesto, pao za jednu poziciju, 695 bodova), Tomislav Brkić (242, -3, 234), Aldin Šetkić (298, -4, 162), Nerman Fatić (527, +12, 62), Darko Bojanović (984, -3, 12) i Aziz Kijametović (1.341, -9, 3).

ATP lista

1. (1) Rafael Nadal 9.310 bodova

2. (2) Rodžer Federer 7.080

3. (3) Aleksandar Zverev 5.665

4. (4) Huan Martin del Potro 5.455

5. (6) Grigor Dimitrov 4.610

6. (5) Kevin Anderson 4.355

7. (7) Marin Čilić 3.905

8. (8) Dominik Tim 3.665

9. (9) Džon Izner 3.490

10. (10) Novak Đoković 3.355

(Napomena: U zagradama su plasmani s prethodne liste)