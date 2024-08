Novak Đoković: Sramota

Novak Đoković se oglasio povodom skandala na Mastersu u Sinsinatiju.

On je porukom na društvenoj mreži X u ponoć reagovao na situaciju koja se desila u meču između Džeka Drejpera i Feliksa Ože-Alijasima u osmini finala.

Srpski teniser, koji je riješio da propusti Sinsinati ove godine, nazvao je situaciju "sramotnom".

"Sramota je da nemamo ponovljeni snimak za ovakve situacije na terenu. Ono što je još neverovatnije je da nemamo pravilo na snazi koje bi sudijama u stolici dozvolilo da promene originalnu odluku na osnovu ponovljenog snimka koji se gleda van terena!", napisao je Đoković, prenosi Espreso.

Novak je govorio o situaciji kada je Drejper na meč lopti protiv Ože-Alijasima lopticu poslao preko mreže nakon što je ona evidentno prvo udarila o njegov reket pa o tlo.

"Svi koji gledaju na TV-u mogu da vide šta se desilo na ponovljenom snimku, ali igrače na terenu drže 'u mraku' i oni ne znaju šta se desilo. Imamo 'Hokaj' za linije i živimo u tehnološki naprednom 21. veku", napisao je Novak i podvukao:

"Molim vas, Turovi, učinite da se ovaj apsurd nikad više ne ponovi!

It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the video review that happens off the court!… https://t.co/MQsmqpTmXK