Novak Đoković bio izbačen iz škole, teniserova majka šokirala sve: Išla sam na disciplinsku komisiju

Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković imao je detinjstvo baš poput većine vršnjaka. Pored škole, Novak se bavio sportom, a malo ko zna da je baš zbog toga jednom prilikom bio izbačen iz škole.

Đoković je pohađao osnovnu školu „Bora Stanković“ na Banjici, a već sa dvanaest godina roditelji su ga upisali na tenisku akademiju.

Nakon završene osnovne škole, Đoković je upisao Sportsku gimnaziju, iz koje je jednom izbačen, kako je njegova majka otkrila svojevremeno.

“Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te Sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su „s“ od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada”, ispričala je njegova majka Dijana u podkastu „Sportlight“, kako prenosi Blic.

