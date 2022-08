Novak Đoković djeci u crnogorskom selu priredio scenu za pamćenje

Novak Đoković je nedavno boravio u selu u Crnoj Gori, a viđen je kako grupi djece priređuje divne trenutke u Jasenovom Polju.

Srpski teniski se od pobjede na Vimbldonu bavi raznim aktivnostima i trenira pred takmičenje na US Openu.

Novak je nedavno primijećen kako se zabavlja u zabačenom crnogorskom gradu, uljepšavajući dan brojnoj djeci s kojom se družio.

Nakon što se nasmijao sa djecom, Đoković je razgovarao i sa nekim od starijih ljudi koji su bili prisutni.

Najbolji srpski teniser često putuje u Crnu Goru i tamo provodi gotovo cijelo ljeto. Ubrzo nakon pobjede na Vimbldonu 2022, viđen je na odmoru na raznim lokacijama širom Crne Gore sa prijateljima i porodicom.

(B92.net)

The champ with village kids in Montenegro… lucky and happy kids Credit: Milan Djokovic (IG)#Djokovic @NovakFanClub @DjokerNole pic.twitter.com/jPLycsESty