Novak Đoković, fenomen modernog tenisa i sporta

Što su naprezanje i pritisak veći, on je snažniji. Ovako se u jednom holivudskom filmu opisuje unobtanijum, izmišljeni materijal koji svoje najbolje osobine pokazuje upravo onda kada svi drugi pucaju i lome se. Kako vrijeme prolazi sve se više čini da taj čudesni materijal možda i nije fikcija već da je od njega sazdan Novak Đoković.

"On je nepobjediv u ovom trenutku. Kao lik u filmovima kojeg ubijete 27 puta, a on je i dalje živ", svojim je riječima legendarni Goran Ivanišević kazao šta misli o najboljem teniseru svijeta.

Đoković je 2010. imao jednu grend slem titulu, Rafael Nadal devet, a Rodžer Federer 16. Jedanaest godina kasnije srpski teniser je na 20 grend slemova, ima ukupno 61 veliku titulu, 239 sedmica je broj jedan, šest puta je godinu završavao kao najbolji na svijetu. Jedini je igrač koji je osvojio sve velike titule na modernom ATP turu - četiri grend slem turnira, svih devet ATP mastersa i ATP finala. Jedini je teniser Open ere koji je dva puta osvojio sva četiri grend slema i jedini koji je u karijeri dva puta osvojio svih devet ATP mastersa. Drži rekord Australijen opena, kojeg je osvojio čak devet puta, Vimbldon je osvajao šest puta, US open tri i Rolan Garos dva puta.

Neizjvesno je da li će nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju, dok je US open zagarantovan. Samo su četvorica ljudi u istoriji tenisa u Njujork stigla sa sva tri osvojena grend slema, a dvojica koja su uspjela da kompletiraju sve grend slemove u sezonui su Don Badž (1938) i Rod Lejver (1962).

"Definitivno mogu da zamislim sebe u toj poziciji, u dobroj sam formi, igram dobro na grend slemovima i nastaviću tako. Smatram sebe najboljim i verujem da sam najbolji, inače ne bih pričao o osvajanju grend slemova i stvaranju istorije", kaže Nole.

Prema procjenama, Vimbldon je odigrao sa 70-80 odsto svojih mogućnosti i opet je uzeo trofej izgubšivši na cijelom turniru samo dva seta. I kada se činilo da je bespovratno uključio dugme sa samouništenje, uzdigao se i došao do zacrtanog cilja.

"Možete da bacite na Novaka sve što imate, on će svakako da vas pobijedi", kaže Daren Kejkhiul, trener nekada prve teniserke svijeta Simone Halep.

Đoković kaže da se mnogo oslanja na vizuelizaciju onog što želi.

"Mašta čini svašta, ja se često oslanjam na maštu i na umno oslikavanje onog što želim da postignem. U tome je izuzetno velika moć", otkriva Nole koliki nivo koncentracije umije ostvari čak i u trenutku kada sa tribina sva podrška ide njegovom suparniku.

Zbog toga je između ostalog tu gdje i jeste i zbog toga će bez sumnje biti najbolji teniser i jedna od najboljih sportista ikad uopšte. Profesionalac je već više od 17 godina, a na polovini je četvrte decenije života.

"Pomislio bi čovjek da će se umoriti. On je poslije Rolan Garosa rekao da je mentalno iscrpljen i to je sasvim normalno. A onda se odjednom sve okrenulo: samo je rekao 'Znate šta, ide Vimbldon i moram da budem spreman'. Napunio je baterije, fizički i mentalno, na način kako niko drugi to ne može. Diskusija o najvećem svih vremena traje i trajaće, ali nema dileme da će njegovo ime biti prvo u svim teniskim knjigama", iskren je bivši američki teniser Džejms Blejk.

Ostaje pitanje da se vidi gdje je i koji je kranji Đokovićev domet. U iščekivanju toga, njegovi rivali i mlada generacija moraće da se zadovolje mrvicama i sačekaju da se kralj povuče.