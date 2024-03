"Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena"

Teniski trener Bogdan Obradović rekao je poslije eliminacije Novaka Đokovića sa mastersa u Indijan Velsu da je i najbolji teniser planete "živo biće" i da je u meču protiv Luke Nardija pravio netipične greške, ali da to menja činjenicu da je najbolji svih vremena.

Obradović je gostujući u emisiji "Kec na 11" na televiziji K1 rekao za Đokovića da nije u Indijan Velsu uspio da pronađe svoju igru.

"Svi smo navikli da on krene iz Australije s tim nekim pobedničkim stavom i pobedama, ali, nažalost, to se nije desilo i kao da se prenelo na sve ovo", rekao je Obradović.

Naveo je da Đoković uvijek radi na veoma profesionalnom nivou, ali da mu je možda nešto oduzelo malo više energije nego što je trebalo.

"Mnogo tih faktora utiče, a i svima je stalo da pobede Novaka i svi bi bili slavni preko njega", dodao je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije.

Kako je rekao da su motivi svih njegovih protivnika sigurno mnogo veći, jer ih je iks puta pobeđivao.

"I kad igra sa nekim ko je 123, očekivalo se da pobedi, ali sve to bi trebalo izvesti. Ako ti kola krenu nizbrdo i ne osećaš lopticu kako valja, vrlo brzo se stvari odvijaju u negativnom pravcu. Ode meč, a nisi se oznojio pošteno", rekao je on.

Obradović je izrazio uverenje da će se Novak resetovati i analizirati sve ovo što se dešavalo u Indijan Velsu.

"Vidim da je malo bila načeta ta tema da se nije ni fizički osećao najbolje, imao je nekih stomačnih problema, iako on to nije spominjao, možda ga je i taj problem malo iscrpeo - on je živo biće. Moramo da budemo svesni da iz nedelje u nedelju, godinama, menjamo ambijent, pH vrednost vode, hranu, i na sve to moramo ponovo da se prilagodimo, zaista to nije lako", rekao je on.

Obradović nema dilemu ko je najbolji teniser svih vremena.

"Posle svih ovih 20 godina, moramo da podvučemo crtu negde - on je najbolji svih vremena. Iako je izgubio od Nardija, dodao je još jednu nedelju kao broj jedan. Nije savršeno odradio ono što smo od njega očekivali, ali je i dalje najbolji", rekao je on, prenosi Tanjug.

