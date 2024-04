Novak Đoković – najbolji sportista na svijetu po peti put (VIDEO)

Novak Đoković je najbolji sportista na svijetu.

U ceremoniji Laureus akademije koja je večeras održana u Madridu po jubilarni 25. put srpski teniser odnio je laskavu titulu za najboljeg na svijetu.

Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year. Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs. #Laureus24 pic.twitter.com/9JUOnybShC