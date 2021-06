Novak Đoković poklonio reket, pogledajte reakciju dječaka

Novak Đoković je po završetku finala Rolan Garosa i pobjede nad Stefanosom Cicipasom uradio jednu nevjerovatnu stvar.

Novak je prišao jednom dječaku i poklonio mu reket koji mu je doneo 19. grend slem titulu u karijeri!

Opisati riječima radost dečaka koji je primio reket je zaista teško. Najbolje je da pogledate i uvjerite se koliki je kralj Novak Đoković. Sasvim sigurno ovaj dečak će pamtiti ovo cijelog života, a svijet pamtiti njegovu reakciju.

The side of Djokovic that the media doesn’t show. He seems to be a really nice person, I don’t understand the hate.#RolandGarros #Djokovic pic.twitter.com/8nGPf5Tt0D