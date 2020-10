Novak Đoković postavio uslove za povratak u Beč

Novak Đoković je unio promjenu u svom takmičarskom kalendaru i ove godine će prvi put još od 2007. učestvovati na turniru u Beču.

Tada je osvojio takmičenje u glavnom gradu Austrije, a sada će biti posebno motivisan u trci za rekordom Rodžera Federera.

Đoković će do kraja sezone nove bodove moći da osvoji u Beču (500 ATP poena), a potom i na završnom mastersu u Londonu, gdje bi ukoliko osvoji turnir bez poraza u grupnoj fazi mogao da upiše čak 1.300 novih bodova.

To bi mu bilo vrlo važno u borbi za rekord po broju nedjelja na prvom mjestu ATP liste, a turnir u Beču startuje 26. oktobra.

Direktor turnira Hervig Straka otkrio je detalje za dolazak Đokovića u Beč, koji do prije desetak dana nije bio planiran.

"Ovo je najteže organizovan turnir do sada. Očigledno je da se situacija pogoršava pomalo posljednjih dana i nedjelja. Ipak, nema još nijedne naznake da postoji problem da se turnir organizuje jer je sve na profesionalnom nivou što se tiče zaštite", rekao je Straka za Austrijsku pres-agenciju (APA), prenosi portal Mondo.

Kako je došlo do dolaska Đokovića u Beč?

"On vjerovatno neće doći do kraja nedjelje i ima nekoliko dodatnih želja. Kako bi sve funkcionisalo savršeno, mora da ima odgovarajuće okruženje, od hrane do fitnesa, to su stvari koje treba da ispunimo, ali sve je u redu. Nije bilo u pitanju ništa finansijske prirode. Brzo smo se dogovorili, Novak je jednostavno želio da igra", kaže Straka.

Pojavila se prethodnih dana i informacija da bi Rafael Nadal mogao da zaigra na istom turniru kako bi i on osvajao nove bodove. Ipak, od toga neće biti ništa.

"Razgovarao sam s njim jednom tokom ove nedjelje, mislim da on neće doći", priznao je direktor turnira.

Straka je nedavno rekao da bi Đokovića u Beč mogla da privuče trka za Federerovim rekordom i osvajanje novih bodova.

"To je bila i moja spekulacija, bogu hvala da se obistinila. Može da dobije 500 novih poena, tako da će svakako Novak biti maksimalno motivisan", zaključio je Straka.

Đoković je 2007. osvojio turnir pobjedom protiv Stena Vavrinke u finalu.