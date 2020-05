Novak Đoković prvi put pokazao sklonište u kojem se krio od NATO-a

Najbolji svjetski i srpski teniser Novak Đoković dao je intervju američkom novinaru Grejemu Bejsindžeru, u kojem je prvi put otkrio sklonište u Beogradu kojem su se s porodicom krio tokom NATO bombardovanja.

Đoković je više puta isticao da je na njegovo iznenadno odrastanje znatno uticalo NATO bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine, kada je imao samo 11 godina.

Ovaj američki novinar je, kao što je sam napisao na Twitteru nedavno, boravio s ekipom dva dana u Beogradu prije nego što je nastala pandemija virusa korona.

Epizodu svoje emisije koju je posvetio Đokoviću, Bejsindžer je emitovao prije dva dana na svom YouTube kanalu, prenijeli su beogradski mediji.

U intervjuu koji je dao, Đoković je prvi put pokazao sklonište u Beogradu u kom se njegova porodica krila kada bi se oglasile sirene za uzbunu, poručivši da mu nimalo nije bilo lako da to preživljava u tako ranom uzrastu.

"Sada smo u skloništu ispod stana u kom smo pričali. Ovde smo provodili svako veče tokom oko dve sedmice bombardovanja. Ludo je pomisliti samo koliko je ljudi ovde moralo da dođe da se sakrije od opasnosti iz vazduha. Ostalo je isto kao nekada pre 20 godina", rekao je Đoković.

On je istakao da se tu sakrivala cijela zgrada koja ima više od 50 stanova.

"Nema mnogo mesta, ljudi ne bi ni ulazili do kraja, zatvarali smo ova vrata da neka detonacija ili eksplozija ne napravi štetu. Ne sećam se toliko ovih stvari, bio sam mali. Bio sam prestrašen i nisam se osećao sigurno, bojao sam se sledećeg trenutka, šta će biti s mojom braćom i porodicom. Sećam se da je prvih nekoliko dana bilo dosta straha, suza, patnje...", naveo je Đoković.

On je dodao da su poslije pet do šest dana, ljudi počeli da pjevaju, igraju karte, shvatili su da je to realnost.

"Da moraju da dolaze ovde svake večeri da se mole i da će sve biti u redu. Shvatili su da moraju da izvuku nešto pozitivno iz svega toga", rekao je Đoković.