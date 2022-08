Novak Đoković se povukao sa turnira

MONTREAL - Srpski teniser Novak Ðoković i zvanično će propustiti masters u Montrealu, potvrdili su organizatori turnira, a preneli kanadski mediji.

Kako su prenijeli kanadski mediji, organizatori pomenutog ATP turnira potvrdili su da ove godine neće biti Novaka Đokovića među učesnicima.

Ðoković ne može da se takmiči u Kanadi, koja ima ista pravila kao i SAD, a prema kojima nevakcinisanim stranim državljanima nije dozvoljeno da uđu u zemlju.

Srpski teniser je u Kanadi slavio 2007, 2011, 2012. i 2016. godine, a na turniru nije igrao od 2018. kada je u trećem kolu poražen od Stefanosa Cicipasa.

Turnir u Montrealu održaće se od 8. do 14. avgusta, a ukupan nagradni fond iznosi 6.573.785 dolara.

Neće biti Đokovića, ali će u Montrealu igrati Medvedev, Nadal, Endi Mari…

