Novak Đoković u trci za najboljeg sportistu svijeta

Novak Đoković nominovan je za nagradu "Laureus" za najboljeg sportistu svijeta. Najbolji teniser svijeta je do sada četiri puta osvajao ovo prestižno priznanje – 2012, 2015, 2016. i 2019, te uz ovogodišnje još tri puta nominovan.

Ovogodišnje, 25. izdanje "Laureusa", na programu je u Madridu 22. aprila a Đokovićevi konkurenti za ovogodišnji "Laureus" su atletičari Armand Duplantis (Švedska) i Noa Lajls (SAD), automobilista Maks Ferstapen (Holandija) te fudbaleri Erling Haland (Norveška) i Lionel Mesi (Argentina).

U konkurenciji za najbolju sportistkinju svijeta su: Aitana Bonmati (fudbal/Španija), Šerika Džekson (atletika/Jamajka), Fejt Kipjegon (atletika/Kenija), Ša'Kari Ričardson (atletika/SAD), Mikaela Šifrin (skijanje/SAD) i Iga Švjontek (tenis/Poljska).

Za najbolji tim su nominovani: Rajder kup tim Evrope (golf), reprezentacija Nemačke (košarka), Mančester siti (fudbal, V. Britanija), Red Bul F1 (automobilizam/Austrija), reprezentacija Južne Afrike (ragbi) i ženska reprezentacija Španije (fudbal).

Za povratnika godina nominovani su: Simon Bajls (gimnastika/SAD), Sebastijan Ale (fudbal/Obala Slonovače), Katarina Džonson-Tompson (atletika/VB), Siva Kolisi (ragbi/JAR), Džamal Marej (košarka/Kanada), Marketa Vondrušova (tenis/Češka).

Za proboj godine nominovani su: Džud Belingem (fudbal/VB), Linda Kaisedo (fudbal/Kolumbija), Koko Gof (tenis/SAD), Ćin Haijang (plivanje/Kina), Džoš Ker (atletika/VB) i Salma Paraljuelo (fudbal/Španija), prenosi B92

