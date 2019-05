Novak: Hoću da pobeđujem i u Rimu i Parizu

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković poslije trijumfa na Mastersu u Madridu nad Stefanosom Cicipasom rekao je da mu pobjeda mnogo znači uoči Rolan Garosa.

Đoković cijele nedjelje nije izgubio ni set, a u finalu je slavio sa 6:3, 6:4 poslije 93 minuta igre.

Novaku je ovo bila treća titula u "Magičnoj kući", do nje je došao na zaista impresivan način. Iako je najavio da je cilj da u Pariz dođe na vrhuncu forme, čini se da je već u Madridu bio na tragu svoje najbolje igre.

"Moram dsa priznam da nisam igrao svoj najbolji tenis posle Australijan Opena, tako da mi je bio cilj da uđem u ritam mečeva. Ovde u Madridu sam igrao svoj najbolji tenis, ova pobeda mnogo mi znači. Nadam se da ću ovako nastaviti i u Rimu", rekao je Novak.

Šampion Australijan Opena je potom analizirao nedjelju za sobom.

"Veoma važna pobeda bila je u polufinalu protiv Dominika Tima, to je bio veoma tesan meč. I sada protiv Stefanosa, bilo je odlično, on je igrao sjajno protiv Rafe, ali verovatno je i to što se meč završio kasno imalo uticaja na njegovu igru u finalu. Nije se tako dobro kretao kao u polufinalu, verovatno je bio pomalo umoran. Ipak, moj cilj je bio da napravim rani brejk, što je i bio slučaj, tako da sam osećao da sam uvek u prednosti. Diktirao sam ritam igre i igrao svoj najbolji tenis tokom nedelje", dodao je Đoković.

Svjetski teniser broj jedan je zadovoljan osnovnim udarcima, posebno forhendom.

"Zahvalio bih se Stefanosu na lepim rečima. Moj forhend je funkcionisao veoma dobro u ovom meču. Pogađao sam iz bilo kog ugla. Bekhend je bio solidan. Diktirao sam igru, nisam mu dao mnogo vremena da se namesti na lopticu ili da krene na mrežu. Pokušao sam da igram brzo, da šaljem loptice duboko. Takođe, da menjam tempo i pravac loptice, sve je funkcionisalo dobro", zadovoljan je šampion Madrida.

Novak sada ide u Rim gdje ga ove nedjelje očekuje borba na terenima u "Foro Italiku". U prvom kolu je slobodan, dok u drugom čeka boljeg iz okršaja Pabla Karenja-Buste i Denisa Šapovalova.

"Jako mi je važno što sam uzeo titulu u ovom periodu sezone, to mi daje mnogo samopouzdanja pred Rim i naravno, Rolan Garos, gde stvarno želim da igram svoj najbolji tenis", podvukao je Đoković da želi da osvoji i četvrtu uzastopnu Grend slem titulu.

