Novak: Imao sam dublje razgovore sa trenerom nego sa ocem

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je istakao da ga je život profesionalnog sportiste udaljio od roditelja, naročito oca.

“Mnogo sam naučio od svojih roditelja i nastavljam da učim. Mnogo sam naučio i od svoje teniske majke (Jelena Genčić prim. prev.). Sve to mi je pomoglo da budem otvorenijeg uma i razumijevanja. Očigledno, prošao sam kroz faze i kroz procese učenja i suočavanja sa emocijama“, naveo je Đoković.

Potom je govorio i o surovosti profesionalnog bavljenja sportom.

“Počeo sam mnogo da putujem sa nekih 16, 17 godina, uglavnom sa trenerom i nisam imao toliko vremena da ulazim u dublje konverzacije sa ocem, a bilo je tema o kojima je trebalo da se razgovara u tinejdžerskim godinama, kada se pojavljuju mnogi izazovi i dešavaju promene. Toliko sam bio u tenisu da nisam imao vremena ni za školske aktivnosti“, dodao je Đoković.

Otkrio je i kako je izgledao njegov odnos sa ocem.

“Sećam se da sam više stvari delio sa svojim trenerom i da mi je otac rekao da ne treba to da radim sa njim jer nikada to nismo radili. Pokušali smo, ali nije uspelo. Razumeo je da treba da imam ljude koji su mi bliski i koji mogu da utiču na mene na raznim nivoima. To mi je pomoglo da se razvijem“, istakao je Đoković u intervjuu Džeju Šetiju.

