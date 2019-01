Novak: Kruger enigma, treniram bez kačketa da se naviknem na sunce

Novaka Đokovića očekuje prvi posao na putu ka rekordnoj sedmoj kruni na Australijan Openu. Njegov protivnik biće 232. teniser svijeta, Mičel Kruger.

Enigma kako za sve, tako i za samog Novaka, koji se sa ovim momkom iz Teksasa do sada nije sastajao.

Izlišno je govoriti koliki je Novak favorit, ne samo na ovom meču, već generalno na cijelom turniru, ali ono što posebno raduje je njegovo odlično raspoloženje.

Nasmijan i veseo, ali ozbiljan kada govori o mečevima i protivnicima, Novak je čvrsto ijrešen da ovog januara ispiše još jednu prelijepu tenisku bajku. Na mjestu gdje je imao mnogo uspjeha.

"Dobro sam ljudi, igram fino, idu mi i treninzi dobro. Idu odlično, ustvari, to moram da priznam. Da kucnem u drvo, dobro se osećam, igram odlično ovih dana, stvarno sam vrlo zadovoljan sa onim što smo uradili u proteklih desetak dana treninga, kako na terenu tako i van njega. Spreman sam da počnem Australijan Open", poručio je Đoković.

Kada smo ga pitali šta zna o Amerikancu, samo je slegnuo ramenima.

"Ne znam puno o njemu. Domaći zadatak je bio ispred mene. Video analize, razgovori sa drugim igračima da se što bolje pripremim do početka meča. To može uvek da bude nezgodno, sastajete se sa nekim sa kim niste imali prilike da igrate, a on nema šta da izgubi. Kvalifikovao se u glavni žreb. Moram da počnem onako kako uvek počinjem velike turnire, intenzivno", jasan je Novak.

Kaže da je imao i poseban način pripreme za ono što ga očekuje, jer meteorolozi za drugi dan najavljuju još toplije vrijeme i temperature kije bi na samom terenu mogle da dostignu i 38 podeok na Celzijusovoj skali.

"Ne nosim puno kačket ovih dana. Obično ga nosim na suncu, sad sebe nekako treniram da se što više naviknem na sunce. Ali narednog dana bih već morao da stavim kačket, tu nema dileme", zaključio je najbolji teniser svijeta.