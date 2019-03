Novak: Naučio sam lekciju u Indijan Velsu

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, obratio se navijačima na Instagramu gdje im je otrkio šta je bio najveći problem u Indijan Velsu.

Najbolji srpski sportista svih vremena poražen je u trećem kolu Indijan Velsa od Filipa Kolšrajbera, što je bilo veliko iznenađenje.

"Interesantna nedelja za mene, rezultatski ne kako sam želeo da bude. Izgubio sam u singlu u trećem kolu i u dublu u polufinalu. Ovo je verovatno jedan od nekoliko turnira u celom mom životu da sam bio bolji u dublu nego u singlu", rekao je Novak na "Instagram Live".

Đoković je potom otkrio šta je bio problem u Indijan Velsu.

"Bilo je interesantno zato što sam naučio neke lekcije ponovo i nadam se da sam ih naučio. Još jednom sam dobio podsetnik koliko je važno da kada krene turnir da pokušam da se usredsredim na ono što je najbitnije, a to je turnir. Čuvanje energije i racionalno trošenje energije van terena. Održavanje neke standardne rutine koje je funkcionisala za mene u prošlosti. Nažalost to nisam ispoštovao do kraja ovde i to priznajem", kazao je srpski teniser.

Najvažnije je da je Đoković uvidio šta je problem.

"Ne kažem da je to razlog zbog kojeg sam izgubio, ali verovatno jedan od razloga zašto nisam igrao najbolji tenis. Prvi korak ka nekom napredovanju i korekciji je osvešćavanje, odnosno svesnost da postoji problem i da sam ga identifikivao. Sledeći korak je strateški pristup tome, tj. kako nastaviti mudriji. Ovo jeste jedan od najboljih turnira na svetu, želeo sam da doguram daleko, ali to je sport. To je verovatno snažna poruka koja može biti izvučena iz ove dve nedelje boravka u pustinji. Sledi Majami, nadam se najboljem", poručio je Đoković navijačima.

Masters u Majamiju na programu je od 18. do 31. marta.