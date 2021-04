Novak: Ovakvi mečevi mnogo bole

Ni takav kralj drame kakav je Novak Đoković nije mogao da zaustavi raspoloženog Aslana Karaceva da stigne do drugog finala sezone.

Rus je posle sjajne borbe i skoro tri i po sata igre pobijedio sa 7:5, 4:6, 6:4 i tako se Novaku revanširao za poraz u polufinalu Australijan opena.

Po završetku meča, Đoković je priznao da nije igrao svoj najbolji tenis, ali i da je imao posljednjih dana zdravstvenih problema. Bez obzira na sve, čestitao je protivniku na zasluženoj pobjedi.

"Čestitam Karacevu, odigrao je hrabro. Svaka mu čast, zaslužio je da pobedi. Bilo je mnogo uspona i padova. Imao sam i zdravstvenih problema u protekla dva dana. To ipak ne umanjuje njegove zasluge", rekao je Novak, prenosi B92.

Dodao je i da se neće sećati mnogih detalje vezanih za ovaj susret.

"Neću se sećati momenata sa ovog meča jer sam izgubio. Bio je izvrstan meč, ali nisam zadovoljan kako sam igrao. Bio sam blizu, ali on je svaki put odigrao fenomenalno i hrabro i to mu se isplatilo."

Imao je iz lože podršku cele porodice, njegov sin Stefan je odgledao cijeli meč.

"Prvi put da je odgledao ceo meč. Nisam uspeo da pobedim, ali tu je bila cela porodica, roditelji, braća... Ovakvi mečevi mnogo bole, ali mi je drago što sam imao svu porodicu uz mene. Deluje da je sin uživao, ali završnica nije bila idealna", uspio je Novak i da se nasmie.

Na pitanje šta je nedostajalo da dođe do pobjede i trećeg finala ovde, nije imao definitivan odgovor.

"Ne znam, možda malo sreće u nekim trenicuma. Verovatno kad bih analizirao ceo meč da bih znao više, ovako, sve se svelo na udarac, dva. To je odlučilo pobednika na ovom nivou. To je sport, nekad prevagne na vašu stranu, nekad ne. Kad god je odigrao, bilo je to hrabro. Ja sam se borio, ali nivo igre sa moje strane je bio prilično loš. Nastavljam da radim. Krivo mi je što sam izgubio. Rolan Garos je cilj, nadam se da ću uspeti da vežem nekoliko mečeva do tada. Ne znam da li ću igrati u Beogradu na drugom turniru. Želeo bih da igram, potrudiću se da budem tu", poručio je Đoković.

Na pitanje šta ga je onemogućilo da igra agresivnije i kakav mu je dalji plan, rekao je:

"On je igrao brzo, onako kako zna. Očekivao sam to. Dobro sam počeo, ali mnogo je bilo različitih faktora. Pad koncentracije, fizičke spreme iz zdravstvenih razloga. U tom trećem setu sam veći deo igrao sa vrtoglavicom, Bilo mi je baš loše, a imao sam protivnika koji me je opritiskao, bio fenomenalan, igrao je precizno. Svaka mu čast. Izvukao je pobedu na najbolji način. Ne želim da pravim planove, smičilo mi se to. Mislim samo na grend slemove, ove druge turnire igram da se spremim za to, videćemo kako će biti", zaključio je Đoković.