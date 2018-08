Novak: Pepe Imas mi je i dalje blizak

Novak Đoković otvorio se javnosti pričajući od svom prijatelju Pepeu Imasu, treneru Marjanu Vajdu, ali i svemu što mu se dešavalo u skorijoj prošlosti.

Đoković je dugo bio na meti kritika javnosti zbog loših rezultata i loše igre, a za to je rijetko bio krivac on, a češće ljudi koji ga okružuju.

Srpski teniser se sada dotakao i gurua Pepea Imasa, čovjeka koji je, po mišljenju mnogih, bio glavni krivac Novakovih loših igara i neko ko je predstavljao problem u njegovom životu.

Đoković se, u intervjuu za Sport Klub, osvrnuo na značaj Pepea Imasa, posljedice koje su nastale zbog teških kritika na njegov račun, intervjua koji je za slovački Šport dao Marjan Vajda, ali i svoje ishrane.

"Razgovarao sam posle toga sa Marjanom jer je i meni iskreno bilo malo čudno da su te stvari koje su napisane bile u formi Maroševog citata, dakle da je Maroš to rekao. Čudno mi je zato što provodimo dosta vremena zajedno, deset godina smo skupa – kad god smo pričali o ishrani i Pepeu, tim ‘delikatnim‘ temama koje svi vole da čitaju posebno u Srbiji, nikada nije isticao takvo mišljenje. Jednostavno mi nije odavao takav utisak – razgovarao sam s njim posle toga i nije baš tako rečeno, novinar je malo izokrenuo priču", rekao je Đoković za SK.

Novak je naglasio da mu je ishrana nepromijenjena posljednje tri godine i da ga Vajda i kondicioni trener Gebhard Fil-Grič nisu primoravali da išta drastično promijeni.

"U suštini – u vezi sa ishranom nije tačno da su me Marjan i Điđi (kondicioni trener Gebhard Fil-Grič) uslovili, moja ishrana je takva kakva jeste već tri godine unazad, nastavio sam sa tom ishranom. Pepe je i dalje bliska osoba u mom životu, u životu mog brata, moje familije, moje žene. Sad smo bili u Marbelji, Marjan je bio sa Pepeom, ručali su zajedno, bili smo na terenu, najnormalniji i prijateljski odnos".

Novak je cijelu priču rasčistio sa Vajdom, kome su riječi izvučene iz konteksta od strane slovačkog novinara, i još jedanput ponovio da nikakvih problema nema između svog trenera i prijatelja Imasa.

Nekada najbolji teniser planete je istakao da je on krivac za svoj pad u karijeri i da ne bi trebalo svaljivati krivicu na njemu bliske ljude, kao što je npr. Pepe Imas.

"Kada sam izgubio prvo mesto, ljudi su počeli da pišu o Pepeu, o ishrani, o svima i svemu osim o meni samom, kao da su svi drugi krivci što ja igram ovako ili onako. Ili da mi žena ne dâ da jedem meso, to je nešto na šta stvarno nemam komentar, na te stvari… Većina ljudi u tim trenucima bira, barem je takav moj utisak, da traži krivca u drugima, a ja nisam takav i nisam odrastao na takvim principima. Uvek preuzimam odgovornost za sve svoje odluke, imam 31 godinu i ne može niko da utiče na mene u toj meri da me potpuno poremeti i da mi potpuno promeni život. Smatram da sam dovoljno karakterno čvrst i zreo da donosim sopstvene odluke u životu i da se okružim ljudima za koje smatram da zaslužuju da mi budu blizu. Ljudi koji su momentalno oko mene, uključujući Marjana, podržavaju to", izjavio je Đoković.

Đoković je dodao da je negativan publicitet jako loše uticao na Imasa i njegovu akademiju, na kojoj inače boravi i Novakov brat Marko.

"Šta će novine da pišu o svemu, na to ne mogu da utičem. Svako ima pravo da istakne svoje mišljenje, ja to poštujem, ali smatram da je bespotrebno stvarati iskrivljenu i neistinitu sliku o meni i ljudima oko mene. Na taj način se tim ljudima zagorčava život jer Pepeu su ti naslovi, ne samo kod nas, te rubrike i feljtoni o njemu i u španskim i u svetskim medijima napravili su mu tešku situaciju. On je čovek koji isto živi od tenisa, moj brat radi sa njim u teniskoj školi već tri godine. Imali su preko 80 dece, sada imaju manje jer je stvorena nekakva slika u javnosti i ljudi su prestali da šalju decu tamo jer misle da je to, ne znam, neka sekta, šta se već sve pisalo o njima, kako su oni ljudi koji će pogrešno uticati na tu decu“.

A zatim je pozvao medije da malo "smire loptu".

"Zato bih zamolio sve medije da malo povedu računa, da se informišu, da malo slušaju ovo što ja kažem, a ne ono što drugi spekulišu i ono što se piše po raznim blogovima. Novinari treba da znaju koliko daleko dopire to njihovo pisanje i koje su posledice toga – posledice su te da se oduzima ljudima ‘hleb‘ i zagorčava im se život jer drugi počinju potpuno drugačije da ih gledaju“.

Srbin je jako lijepo pričao i o svom nekadašnjem treneru Nijemcu Borisu Bekeru, sa kojim se i dalje čuje, kada im to vreme dozvoli.

"Apsolutno jesmo u kontaktu, video sam ga nekoliko puta u Londonu. Bili smo u poseti njegovoj kući, bili smo sa Stefanom koji se igrao sa njegovim sinom. Naši odnosi su bliski i prijateljski, Boris je čovek koji je sa mnom, mojom porodicom i mojim timom proveo tri jako lepe godine u kojima smo imali mnogo uspeha na terenu i u kojima smo se zbližili privatno", zaključio je Đoković.