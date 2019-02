Novak: Razlika između Rafe i mene? Tražim mir i snagu u sebi!

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković otkrio je koje su ključne razlike između njega i velikog rivala, Španca Rafaela Nadala.

Đoković, koji je ušao u 240. nedjelju vladavine na ATP listi, kaže da on i Rafa imaju drugačiji pristup mečevima i da je to jedna od bitnih razlika.

"Rafa u mečeve unosi tu neverovatnu energiju, čvrstinu i intenzitet. Od prvog poena on troši mnogo energije, udara sa mnogo snage, dok ja, nasuprot tome volim da izbalansiram stvari. Ne volim da budem prenapet pre meča. Volim da sam smireniji i očigledno je da tražim tu snagu unutar sebe i u intenzitetu igre", izjavio je Đoković za "Eurosport".

On je dodao da je ravnoteža u svakom pogledu bitna.

"Mora biti te ravnoteže, dešavalo mi se da se iznerviram u prošlosti na terenu, često gubite mečeve zbog toga. Učite lekcije, ali nije idealno uvek očekivati da budete u tom stanju svesti, u zoni u kojoj sve ide prirodnim tokom, ali to vam je svakako cilj", dodao je Novak.

Šampion posljednja tri Grend slem turnira ističe da je, za razliku od Nadala, radio na nekim elementima igre koji su učinili da se osjeća prijatnije na terenu.

"Fokusirao sam se na neke druge stvari u odnosu na njega, na nešto što treba poboljšati, da bi se stiglo na drugi nivo. Radio sam na tome. Kombinacija stvari, ne toliko različita, ali recimo da sam posvetio pažnju nekim detaljima koji su učinili da serviram komfornije. Taj pritisak treba radije prihvatiti nego ga smatrati neprijateljem. Očigledno je to lakše reći nego uraditi, ali ako već pričamo o tome, to jedino može da me dovede do pobede", zaključio je Đoković

Novakov naredni turnir je Masters u Indijan Velsu koji počinje 7. i završava se 17. marta.