Novak: Srećan Božić, svima, vrijeme je za Australiju

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković krenuo je na put za Melburn gdje će od 14. januara igrati na prvom Grend slem turniru sezone, Australijan Openu.

Novak je prije svega svima koji ga slave po pravoslavnom kalendaru poželeo Srećan Božić.

"Pozdrav svima. Još sam u Dohi, ali polako pakujem kofere. Veći deo dana za Božić provešću u avionu na putu za Australiju", rekao je Novak u videu koji je postavio na društvenim mrežama.

Đoković je rekao da su sa njim u Dohi bili članovi njegove porodice i da su zajedno proveli Badnje veče.

"Sada je vreme da se ide u Australiju gde me očekuje prvi Grend slem sezone. Veoma sam uzbuđen zbog toga. U Dohi sam imao veoma dobar turnir, izgubio sam u polufinalu od Bautiste Aguta. Želim još jednom da mu čestitam, imao je fenomenalnu nedelju. Moju nedelju je obeležio dubl sa bratom Markom, bilo je fantastično, rekao bih veoma eksplozivno na terenu. To je nešto što ćemo pamtiti dugo i on i ja", rekao je Đoković.

Kao prvi na svijetu, Novak će na takmičenju u Melburnu biti prvi nosilac, a kakav će mu biti žreb i ko će mu biti prva prepreka znaće se u četvrtak, 10. januara, kada bude obavljen i zvanično žreb za prvi grend slem sezone.

Novak je svjestan da mnogi od njega očekuju da potvrdi sjajne rezultate iz prethodne sezone. "Igrice" između najvećih igrača već su počele, Rodžer Federer je izjavio da je Novak prvi favorit, kako bi skinuo breme favorita sa sebe, ali Đoković kaže da pomno prati šta se dešava i u taboru rivala.

"Pratim sve, posebno oko toga šta rade glavni rivali. Kako igraju, kako se osećaju. To smatram kao svoj domaći zadatak. siguran sam da i oni prate šta ja radim", zaključio je najbolji teniser svijeta. (B92)