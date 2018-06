Novak: Znam Marka, ozbiljno ću pristupiti meču

Nakon plasmana u četvrtfinale Rolan Garosa u kome će mu rival biti Marko Čekinato Novak Đoković je govorio o duelu sa Fernandom Verdaskom, narednom rivalu, ali i mladim igračima.

Dva meča je Novak u Parizu odigrao protiv španskih igrača, a ovaj protiv Verdaska je samo rezultatski gledano bio lagan.

"Prva tri gema pola sata igre skoro, tako da je to za obojicu bio prilično zanimljiv početak. Fizički smo odigrali zahtevan meč sa mnogo razmena. Izašao je na teren sa mnogo samopouzdanja i počeo je veoma dobro nateravši me da radim naporno za svaku loptu. Mislim da je najvažnije u ovom meču bilo što sam uspeo da dobijem prvi set. Uspeo sam da nakon napravljenog brejka sačuvam svoje servise. Znao sam da ako igramo duge poene dalje od osnovne linije ja imam više šanse. On je izuzetno talentovan igrač. Ima mnogo ubojitih oružja. Servis, forhend, ma sve. I obožava da igra na šljaci. Pobedio je Dimitrova u tri seta u prošlom kolu, jasno je da je u dobroj formi. Mislim da sam u najvažnijim momentima uspeo da odigram kako treba i da ga nateram da trči i da mu je zbog toga bilo malo neprijatno. Sa te tačke gledišta, obavio sam dobar posao. Uopšteno gledano, zadovoljan sam svojom igrom, posebno u trećem setu", rekao je Novak na početku konferencije za medije.

Novinare je, naravno zanimlao, šta Novak milsi, koliko je daleko od svog najboljeg tenisa ako se u obzir uzmu mečevi prve nedjelje Rolan Garosa.

"Ne znam. Zapravo i ne razmišljam o tome. Idem meč po meč, a sada, ako uzmem u obzir da sam prošli meč igrao skoro četiri sata, dobro sam se fizički osećao na terenu. Nisam imao probleme u dugim razmenama i pobedio sam u tri seta protiv igrača koji posebno voli ovu podlogu. Mislim da iz ovog meča mogu da izvučem samo pozitivne stvari", ocenio je srpski as.

Rafael Nadal je prethodnih dana komentarisao da je na Šatrijeu klizavije nego inače, žalio se na to i na svom prethodnom meču. Novak nije imao slične primjedbe.

"Danas je bio veoma topao dan. Nakon prvog seta su odlučili da ne kvase teren što je, mislim, bila dobra odluka. Samo sam se zapitao da li zapravo glavne sudije slušaju ljude koji su dole na terenu. Ono što mi se ne dopada je što se ne uzima u obzir stav igrača. Ne pitaju igrače da li je klizavo i pored toga što smo mi ti koji mogu da daju najbolje potrebne informacije. Čini mi se da oni i ne mare preterano za to šta mi mislimo. Ako se dogovorimo da bi trebalo da pokvasimo teren ili ne pokvasimo, valjda bi to trebalo da se poštuje. Što se mene tiče to je u redu. Šta većina odluči da se teren kvasi ja ću se složiti. Ali, smatram da treba da budemo uključeni u takve odluke", rekao je Đoković.

Novakov sldeći rival je Marko Čekinato, nekima nepoznat, ali ne i Novaku.

"Poznajem ga godinama. Mnogo puta sam trenirao sa njim u Monte Karlu kada je bio deo Pijati akademije. Često smo trenirali zajdeno, igrali smo na trvdoj podlozi ali i na šljaci. I ove godine smo sparingovali pred Monte Karlo. Znam njegovu igru sa tih treninga, a gledao sam ga i kako igra. Ono što je sigurno je da igra najbolji tenis u životu. Danas je uz sve i Gofan možda bio malo umoran nakon meča sa Monfisom, ali to ne umanjuje Markovu pobedu i želeo bih da mu čestitam na uspehu. Stigao je do četvrtfinala iako nije bio nosilac, zaslužuje poštovanje, a u našem meču nema šta da izgubi. Zbog toga ću veoma ozbiljno da pristupim našem duelu", poručio je Đoković.

Novinari su željeli i da Novak prokomentariše uspjehe Tima i Zvereva koji će igrati u nastavku turnira i da se prisjeti sebe u tim godinama i pritiska koji je za njega tada nosio Gren slem turnir.

"Godine su ono što je potrebno većini ljudi. Nekima treba više ili manje vremena da pokažu svoj pravi potencijal. Potrebno je vreme da spoznate razliku između učešća na Gren slem turniru i ostalim turnirima jer je zaista različiti. Zverev je neko ko je u situaciji da je u top pet, da igra sa najboljima. On je već jedan od najboljih a igra tek prvo slem četvrtfinale. Za manje od godinu dana je osvojio tri Matsersa. Zaslužio je da bude među najboljima, ali do sada nije dočakao drugu nedelju Slema jer je to drugačiji osećaj. Moraš sa mnogo stvari da se suočiš i nosiš. Ali, obojica zaslužuju da budu u vrhu i zaista su posvećeni ovom sportu. Nije iznenađenje što im dobro ide", objasnio je Đoković koji je kroz šalu pitao da li Šarapova i Serena igraju jedna protiv druge i najavio da će možeda svratiti da malo vidi njihov duel.

Za kraj je Novak govorio o važnosti plasmana u četvrtfinale Gren slema, iako nam je do prije godinu dana bilo normalno da ga tu vidimo.

"Za mene je ovo veoma važno ako se u obzir uzmu sve okolnosti. Za mene je ovo veliki uspeh iako sam uvek igrao dobro igrao na Slemovima", zaključio je Novak koji u utorak igra meč za plasman u polufinale.

