Novak analizirao ključne momente finala

Novak Đoković je poslije poraza u finalu Rolan Garosa analizirao svoju igru i igru protivnika.

Nadal je pobjedom nad Novakom Đokovićem od 3-0 u setovima osvojio 13. titulu na Rolan Garosu.

Rafa je iznenadio ne samo gledaoce i ljubitelje tenisa, već i samog Novaka.

"Verovatno bih sebi mogao da zamerim to što nisam konstruisao poene strpljivije. Nisam tražio neki ritam previše, nego sam 'seckao' igru i trudio se da mu ne dajem naizgled iste lopte, iste poene, da ga ne ubacim u ritam, ali iznenadio me je pozicijom na terenu. Kada odigra taj slajs ili visoku loptu, uvek se dobro pozicionira, i koliko god ja dobro udario, on je vrati i super se pripremi za naredni udarac gde krene da dominira poenom. Bilo je jako teško probiti ga, gotovo nemoguće. U trećem sam nekako pronašao svoj ritam, smanjio količinu grešaka i to je rezultiralo boljom pozicijom na rezultatskoj tabli. Međutim, sve vreme je on nekako držao konce u rukama, čak i kada sam vodio u trećem setu svoje gemove sam dobijao teško, na jedvite jade. Prosto, bio je mnogo boji igrač danas", izjavio je Đoković poslije meča.

Drop-šot je ponovo učestalo "radio", a generalno nije bio pravi izbor.

"Nisam 'radio' baš najbolje danas. On je uglavnom osvajao poene kada je drop-šot igra. Nisam ih igrao baš toliko, pokušavao sam da menjam taktiku, ali nije mnogo toga radilo. Hteo sam da mu razbijem ritam, ali on je bio spreman. Igrao je sve udarce koje je trebalo da igra. Ovo je jedan od onih dana kada samo možete protivniku da čestitate i to je sve".

Jedan novinar je istakao da su mu možda drop-šotovi i poremetili ostale udarce.

"Razmišljao sam da će uslovi više odgovarati meni i dobro sam se osećao kroz ceo turnir, igrao sam dobar tenis, imao sam dosta samopouzdanja. Ali, Rafa je svima dokazao suprotno. Taktički da, vrovatno sam previše žurio i pokušavao da skraćujem poene, gađam vinere. Verovatno nisam dovoljno dobro gradio poene i to je uticalo na rezultat. Ali, na to je uticao i on. Vraćao je sve loptice. Svoje bekhende i forhende kada bih ovako pogađao bilo bi viner 9/10 puta protiv svih ostalih igrača, ali ne protiv njega, pogotovo u ovim uslovima. Morao sam nešto da uradim, ali nisam pronašao rešenje", objasnio je Đoković.

Istakao je Srbin i da je igrao stoprocentno zdrav, odnosno da nije imao nikakve fizičke probleme.

"Bio sam dobro. Sve je bilo super, bio sam spreman za ovaj meč. Jednostavno, nadigran sam. Pobedio me je momak koji je danas bio savršen, pogotovo u prva dva seta. To je sve što tu može da se kažem. Nema nikakvog drugog opravdanja, on je jednostavno bio bolji. Pobeda u tri seta... Da, ovo je finale grend slema, ali to je Rafa na šljaci koji je igrao tako kako je igra. Teško mu je uzeti i set. Mislim da je u trećem setu postojala šansa, ali je nisam iskoristio", dodao je srpski teniser.

(B92.net)