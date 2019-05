Novak bez problema do drugog kola Rolan Garosa

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković isavladao je Huberta Hurkača u prvom kolu Rolan Garosa sa 3-0 u setovima (6:4, 6:2, 6:2).

Srpski teniseri su bili izuzetno uspješni u ponedjeljak, Filip Krajinović i Miomir Kecmanović su dobili duele sa Amerikancima sa po 3-2, dok je nažalost eliminisana Ivana Jorović.

Novak Đoković je Rolan Garos počeo na najbolji način – pobjedom. Prvi set je bio fenomenalan po srpskog tenisera pošto je uspio da napravi brejk već u prvom gemu.

Na svom servisu je prikazao sjajnu igru takođe, uspio je brzo da povede sa 2:0 i tu prednost da održava tokom cijelog prvog seta koji je Đoković osvojio sa 6:4, uz dominantan performans u posljednjem gemu koji mu je pripao bez izgubljenog poena.

Napravio je dva asa u prvom gemu drugog seta Hubert Hurkač i uspeo da dođe do 1:0 na isti način na koji je Đoković završio prvi set – bez izgubljenog poena.

Đoković je bio siguran na svom servisu i kombinacijom bekhenda i slajsa stigao do izjednačenja.Već u narednom gemu je stigao brejk, da bi bez izgubljenog poena na svom servisu Đoković stigao do prednosti od 3:1 i odmah poslije toga Novak dolazi do duplog brejka.

Hurkač je odgovorio stvorivši tri brejk lopte za kratko vrijeme, takvu prednost na Rolan Garosu ne smijete da ispustite, pa je poljski teniser uspio da vrati brejk.

U naredna dva gema smo vidjeli dominaciju svjetskog broja jedan, za veoma kratko vrijeme je uspio da prisvoji oba i rezultatom 6:2 uspije da povede sa 2-0 u setovima. Ono što je bilo veoma lijepo za oko jeste as kojim je Novak Đoković završio drugi set.

Početak trećeg seta je u mnogo čemu ličio na početak prvog. Đoković je veoma brzo došao do brejka, a zatim koristi prednost na svom servisu i bez većih problema je uspeo da povede sa 2:0.

Nije poljski teniser želio da se preda, igrao je veoma hrabro i borio se koliko je mogao, ali su te Novakove duge lopte bile problematične za njega. U šestom gemu je Hurkač imao prednost od 40:15 ali mu ni to nije bilo dovoljno da se izvuče, pošto je Đoković napravio novi brejk.

U tom posljednjem setu, na svom servisu, Novak je potvrdio impresivnu predstavu i bez većih problema savladao Huberta Hurkača sa 6:4, 6:2, 6:2 i plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, gdje će se "sudariti" sa Henrikom Laksonenom.