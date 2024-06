"Novak će doći sa željom da se osveti"

​Novak Đoković nema namjeru da tako olako završi profesionalnu karijeru. Greg Rusedski, nekada četvrti igrač planete, u podkastu na Tenis Čenelu rekao je da nikada nije vidio takvog sportistu i da ga ne treba još otpisivati.

Đoković se oporavlja poslije operacije meniskusa i trebalo bi naredne nedjelje da dođe u London, pred početak Vimbldona 1. jula.

"Razgovarao sam sa Novakovim agentom i rečeno mi je da on želi da igra duže, da bude Tom Brejdi tenisa. I ta povreda meniskusa nije ozbiljna, bio je to čist maler. Na Rolan Garosu je počeo da igra dobro, tako da ne bih otpisivao Novaka. Ako želi da igra još dve, tri, četiri godine, koliko god, ne otpisujte ga. Ovo nije ozbiljna povreda i on je najdisciplinovaniji sportista kog sam vidio. Vjerovatno je i najveći sportista kog sam ikad vidio, toliko je dobar kao igrač", izjavio je Rusedski.

Ove sezone, Novak još nema titulu, ali to ne brine Rusedskog.

Đoković je pokazao da umije da odgovori na izazov mladih igrača kakvi su Karlos Alkaras i Janik Siner.

"Da, ova godina možda nije bila velika za njega, ali ne zaboravimo, prošle je osvojio tri od četiri grend slema i bio u finalu Vimbldona. To je vjerovatno jedno od onih finala gdje je trebalo da dobije meč, ali nije išlo na njegovu stranu. I sada ga svi otpisuju zbog toga što nije igrao dobro pet mjeseci i povredio se. Ja ga uopšte ne otpisujem, on će se vratiti sa željom da se osveti. Ako je ta njegova glad prisutna i uživa na putovanjima, sa porodicom malo više uz sebe, onda se pripazite", upozorio je Rusedski, prenosi "b92".

