"Novak će osvojiti Vimbldon, biće daleko ispred Nadala i Federera"

Tim Henman, višestruki polufinalista Vimbldona, smatra da je Novak Đoković bez dileme prvi favorit za titulu i ove godine.

Britanac, koji je nekada bio četvrti na ATP listi, smatra da je Đoković poslije dva grend slem trofeja u 2021. prepun samopouzdanja.

"Bez dileme, Novak je glavni favorit. To se vidi potpuno jasno. Ne radi se samo o nivou igre, njegovih konstantnih dobrih igara, već i o fizičkom stanju i mentalitetu koji sve to prati. Trenutno je na 19 slemova i svi se pitaju s koliko će ih na kraju završiti. Da li će prestići Federera i Nadala, koji su na po 20? Mislim da je najiskreniji odgovor da će biti prilično ispred njih. Ne djeluje da ima previše fizičkih problema, nema povreda, ima glad i želju za uspjehom. Tako da mislim da je jasan favorit i mislim da će slaviti i ove godine", piše Henman u kolumni za "Tajms".

Novak je u prethodnom finalu u Londonu, 2019. godine (2020. se nije igralo zbog pandemije), pobijedio Federera u dramatičnih pet setova.

Henman ipak izražava sumnju u to da će Federer pobijediti ovog puta.

"Da li je u stanju da osvoji Vimbldon sa 39 godina? Jednostavan odgovor je da jeste. I mislim na to prije svega jer je dio nevjerovatne generacije vanserijskih tenisera, nebitno da li je u pitanju Federer, Nadal, Đoković ili Serena Vilijams, smijete ih otpisati samo na sopstveni rizik. To što su postigli je nevjerovatno, stalno podižu ljestvicu. Ipak, ne mislim da je Federer favorit. Postoji upitnik kada je riječ o njegovoj fizičkoj spremi i formi, ali ako je u stanju negdje da zablista, onda je to Vimbldon. Ipak, to bi bez dileme bio njegov najveći uspjeh u karijeri, ako uspije sada da pobijedi", zaključio je Henman.

(B92.net)