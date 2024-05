Novak dao Sineru šansu da u Parizu preuzme vrh

Novak Đoković je porazom od Alehandra Tavila u 3. kolu Mastersa u Rimu propustio priliku da poveća prednost na ATP listi u odnosu na Janika Sinera koji nije igrao.

Srbin je danas izgubio 135 bodova i sada dodatno iskomplikovao situaciju na rang listi.

Sada nam slijedi Rolan Gros koji počinje narednog ponedjeljka, a ukoliko u Parizu ne bude na nivou Đoković će prepustiti prvo mjesto. Naime, još uvijek se ne zna hoće li nastupiti Siner, ali i ukoliko ga ne bude Italijan može da preskoči Srbina.Naime, Novak brani 2.000 bodova i moraće da stigne barem do finala drugog gren slema sezone kako bi sačuvao vrh.

Ukoliko Siner bude učestvovao imaće šansu da dođe do prvog mjesta bez obzira šta Novak uradi. U slučaju da Novak odbrani titulu Italijan će morati da dođe do finala. Ukoliko Novak dođe do finala, Sineru je potrebno bar četvrtfinale.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.