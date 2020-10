Novak dijeli teniske lekcije dok šeta psa u Beogradu

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ponovo se našao u centru pažnje.

Novak je nekoliko dana proveo u Bosni i Hercegovini, da bi zatim došao u Beograd, pred odlazak u Beč, gdje će učestvovati na ATP turniru kategorije 500 (26. oktobar - 1. novembar)

Đoković je šetao psa u Beogradu, kada je na ulici naišao na grupu mališana.

Odlučio je da im se posveti i pokaže nekoliko osnovnih teniskih poteza.

Na oduševljenje djece i svih prisutnih, Đoković im je objašnjavao kako se pravilno drži reket i još nekoliko sitnica.

Član stručnog štaba košarkaške reprezentacije Srbije Adam Tatalovič je sve ovo zabilježio i postavio na društvene mreže.

"Ne dešava se često da vidite kako 'broj 1' svetskog tenisa drži časove klincima u kraju, dok šeta svog psa po Beogradu. Novak Đoković je apsolutno fascinantna ličnost, na terenu i van njega", napisao je Tatalović.

Not often you see the #1 tennis player in the world giving lessons to kids in the neighborhood while out walking his dog in Belgrade! @DjokerNole is an absolute class act on and off the court!@atptour @novakfoundation #humanity pic.twitter.com/UYY5boOZ1J