Novak dok čeka Indijan Vels, igra tenis sa slavnom glumicom (VIDEO)

​Novak Đoković i Šarliz Teron igraju tenis, u dublu. Nije film, nije šala, već egzibicioni meč uoči početka mastersa u Indijan Velsu.

Razlog je 20. "Desert Smeš", godišnji događaj na kojem učestvuju svjetske zvijezde i koji je održan u "La Kinita i rezort klubu", a koji je okupio velika imena iz tenisa i Holivuda. Cilj je bio da se prikupe sredstva u dobrotvorne svrhe.

Najbolji teniser svijeta je kročio na teren i privremeno zamijenio Frensisa Tijafoa, koji je igrao sa Šarliz. Srdačno su se pozdravili i razmijenili mnogo komentara, čak i neke psovke, ali sve kroz šalu, dok su zabavljali publiku.

Pored Novaka, Tijafoa i popularne glumice, dio egzibicije su bili Dona Vekić, Ons Žaber, Hubert Hurkač i Viktorija Azarenka.

Inače, Novak je slobodan u prvom kolu Indijan Velsa, a u drugom igra protiv Amerikanca Aleksandra Vukića ili kvalifikanta, prenose "Sportske".

Charlize Theron and Novak Djokovic strategize while playing doubles together at #DesertSmash pic.twitter.com/EJBAQW4yyB