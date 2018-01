Novak i Agasi odradili prvi trening

Novak Đoković se sprema za prvi takmičarski meč poslije šestomjesečne pauze, a na teren će najvjerovatnije u utorak oko 5 sati po našem vremenu.

Srpski teniser je dva dana prije početka Australijan opena rekao da nije 100 posto oporavio lakat, ali da se nada da će do meča sa Amerikancem Donaldom Jangom biti maksimalno spreman.

U Melburn je stigao i Andre Agasi, koji je se povredio na skijanju i morao je da otkaže neke egzibicione mečeve, ali ne i obaveze prema Đokoviću. Oni su danas odradili prvi zajednički trening, a ekipa je bila u punom sastavu jer je na terenu bio i drugi trener Radek Šćepanek.

Novak je tokom treninga nosio rukav na desnoj ruci, ali se nije štedio čak ni prilikom servisa. Đoković je promijenio pokret prilikom serviranja jer je tada osjećao bol u laktu.

Novak x Andre x Radek.



With two days until #AusOpen 2018, Team Djokovic is fully assembled and ready to go pic.twitter.com/tYSkmbXb7M