Novak i Rafa otvaraju novu sezonu u Saudijskoj Arabiji

Novak Đoković i Rafael Nadal odigraće egzibicioni meč na otvaranju nove teniske sezone u Saudijskoj Arabiji.

Đokoviću i Nadalu će to biti prvi mečevi u novoj sezoni i poslije Završnog mastersa, ako sve prođe po planu, i njime će otvoriti novu sezonu za 2019. godinu.

Meč između srpskog i španskog tenisera na programu je u Saudijskoj Arabiji 22. decembra u "King Abdullah Sports City" sportskom centru, a egzibicija će se održati pod nazivom "King Salman" teniski šampionat.

"Radujem se igranju i poseti ovoj divnoj zemlji. Hvala vam na pozivu, vidimo se uskoro", napisao je Đoković na svom Tviter profilu.

Povodom specijalne pozivnice za inauguralno izdanje turnira oglasio se i trenutno prvi teniser svijeta Rafa Nadal.

"Hvala vam na pozivu, jedva čekam ovaj meč i posjetu zemlji po prvi put", napisao je Nadal.

Novaku je trebalo prvo takmičenje da bude egzibicioni turnir "Mubadala" u Abu Dabiju, koji se održava od 27. do 29. decembra ove godine, ali je u međuvremenu "upao" ovaj okršaj sa Rafom u Saudijskoj Arabiji.

Podsjećamo, najbolji srpski teniser je "Mubadalu" osvojio tri puta (2011, 2012, 2013), a 2015. je predao finalni meč Endiju Mariju zbog bolesti. Na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji naći će se po prvi put.

Looking forward to playing and visiting this beautiful country. Thank you for the invitation, see you guys soon! https://t.co/0ZgSLnLgQu