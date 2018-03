Novak i Viktor poslije preokreta eliminisani u Majamiju

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u dubl kombinaciji sa Viktorom Troickim poražen je na startu Mastersa u Majamiju.

Teniseri iz Srbije eliminisani su od dubl kombinacije Mektić/Peja rezultatom 4:6, 6:4, 10:3.

Novak je, logično, djelovao "zarđalo" i katastrofalno je otvorio meč – pretrpio je brejk već u prvom servis gemu, u kojem je napravio dvije duple greške.

Hrvat i Austrijanac su prednost iskoristili da nastave da povećavaju prednost, ali je kod 4:1 uslijedila velika serija Srba. Polako su se Viktor i Novak vraćali, dva puta oduzeli servis rivalima, a onda je i Đokovićev ritern proradio. Tim udarcem je obezbijedio još jedan brejk, ujedno i set za 6:4.

Tokom drugog seta nije bilo toliko oscilacija u igri, teniseri su bili sigurni pri svojim servisima i poslije 32 minuta igre na semaforu je bilo 5:4 za Đokovića i Troickog.

Srpski igrači željeli su da ovdje okončaju duel, međutim Mektić je odlično odservirao čime su Hrvat i Austrijanac došli do izjednačenja (5:5).

Nažalost, u narednom gemu Viktoru je pala koncentracija i naš dubl par izgubio je servis. Mektić i Peja su bili sigurni u njihovom najvažnijem gemu, što nas je dovelo do super taj-brejka.

U njemu su Hrvat i Austrijanac bili mnogo bolji (10:3), što im je na kraju i donijelo pobjedu i plasman u drugo kolo Mastersa u Majamiju.

Međutim, ono što je najvažnije jeste da je Đoković igrao bez bola prvi put nakon skoro dvije godine, pa će biti spreman za prvo kolo singla, u kojem se sastaje sa Benoa Perom iz Francuske. Taj meč je postavljen za treći po redu na Centralnom terenu Majamija i ne bi trebalo da počne prije 19.30 po našem vremenu.

Masters u Majamiju igra se za nagradni fond od 7.972.535 dolara, a Srbin će zaraditi nove poene jer prošle godine nije nastupao.

Titulu brani prvi igrač na ATP listi Rodžer Federer.

