Novak izazvao delirijum u Melburnu (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković trenirao je u Melburnu sa kolegom i velikim rivalom Aleksandrom Zverevim.

Srpski as je ponovo trening odradio punim intenzitetom bez ikakvih traka, bandaža i zavoja, te se može reći da je povreda ruke koja ga je mučila prošlost i da je on spreman za odbranu titule u Melburnu.

Sparing trening bio je otvoren za navijače, pa je veliki broj fanova došao da pozdravi desetostrukog šampiona AO. Nole je u sjajnom raspoloženju stigao u Melburn park. Nije skidao osmjeh sa lica i zadovoljno je pjevušio dok su ga kamere pratile na putu ka svlačionici.

Čim je izašao na teren publika je pala u trans - uslijedile su gromoglasne ovacije i aplauzi.

"Ovdje je desetostruki osvajač Australijan opena i aktuelni šampion, Novak Đoković, pozdravite ga", začulo se sa razglasa.

10 x AO and current Champion #AusOpen Would you please welcome back World No. 1 @DjokerNole pic.twitter.com/2mYNpzwfGi