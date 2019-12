"Novak je najbolji među 'velikom trojkom' kada su svi na vrhuncu"

Patrik Muratoglu, trener Serene Vilijams, kaže da je Novak Đoković najbolji teniser među Velikom trojkom kada su svi njeni članovi na vrhuncu svojih mogućnosti.

Rodžer Federer za sada ima 20 Gren slemova, jedan više od Rafaela Nadala i četiri više od Đokovića, a rasprava o najvećem svih vremena konstantna je.

"Rodžer je genije, igra savršeni tenis i ne sjećam se da sam ikada vidio ikoga da igra na taj način, niti ću ga vidjeti za svog života. Sve što on radi je savršeno. Ipak, kada svi igraju na najvišem nivou, Novak pobjeđuje u najvećem broju slučajeva. Da Novak nije bio povrijeđen one dvije godine kada je nestao iz tenisa, vjerovatno bi bio teniser sa najviše Gren slem titula, mogu da zamislim da on jednog dana bude najuspješniji u istoriji", kaže Muratoglu.

Aleksander Zverev rano se probio u vrh svjetskog tenisa, ali još nijednom nije igrao ni u polufinalu nekog od Gren slem turnira.

“Da, brzo se popeo na ATP listi zbog kvaliteta koji posjeduje, ali tokom tog vremena nije razvio one segmente kojima bio došao do Slem titule – tim stilom se ne osvajaju najveći trofeji. Kreće se nevjerovatno dobro, ali to nije dovoljno – ako ne razvije još neke stvari, biće u nevolji. Podsjeća me u tom smislu na Endija Mareja, koji je morao da promijeni neke stvari teniski prije nego što je osvojio Slem. To može da uradi i Saša, on se sada samo brani, a za Slem titule potreban je agresivan mentalitet", zaključio je Muratoglu.

(Sportklub.rs)