Novak konačno normalno trenirao u Melburnu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković prije nekoliko dana je stigao u Melburn, a u utorak je konačno normalno trenirao.

Đoković je u ponedjeljak u posljednji čas zatvorio trening za kamere koje je trebalo da snimaju, što je ponovo poteglo pitanje o njegovom učešću na Australijan openu, ali je dan kasnije ipak izašao na teren ’Rod Lejver arene’.

Trenutno 14. igraču svijeta društvo je pravio trener Radek Šćepanek, a njegovim povratkom bili su oduševljeni i organizatori prvog Grend slema sezone.

"Nećemo lagati, tenis je jednostavno bolji sa Novakom Đokovićem", piše na Twitteru uz video treninga sa Stanom Vavrinkom dan ranije.

Srbin je tokom tog sparinga imao kinezi traku na povrijeđenom laktu, ali su mediji koji su prisustvovali isticali da se nije činilo da ima poteškoće prilikom udaranja loptice.

Đoković u Melburnu brani drugo kolo, a prije početka turnira učestvovaće na dva egzibiciona događaja – "Taj brejk tensu" i Kujong klasiku.

Australijan open na programu je od 15. do 28. januara, igra se za nagradni fond od 43.200.000 američkih dolara, a titulu brani Rodžer Federer.

